أغنية كورية تدخل "جينيس".. 75 مليون مشاهدة بيوم واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت الفرقة الكورية الجنوبية ذائعة الصيت (BTS) "بي تي إس" موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفيديو كليب أغنية Boy With Luv كأسرع فيديو يحقق أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب خلال يوم واحد، بنحو 74.6 مليون مشاهدة.
وتجاوز فيديو كليب أغنية Boy With Luv للفرقة الكورية الجنوبية ذائعة الصيت (BTS) "بي تي إس" 400 مليون مشاهدة على "يوتيوب" منذ إصداره في 12 أبريل/نيسان، ليصبح بذلك تاسع فيديو كليب للفرقة يحقق نسب مشاهدة مميزة، وفقاً لـ"بيج هيت إنترتنمينت".
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية أنَّ أغنية "بوي ويذ لاف" تأتي ضمن ألبوم الفرقة الأخير "ماب أوف سول: بيرسونا" الذي صدر في 12 أبريل/نيسان، وشارك الفرقة في الغناء الفنانة الأمريكية الشهيرة هالسي.
ودخل الفيديو كليب في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسيّة كأسرع فيديو يحقق نسب مشاهدة عالية على "يوتيوب" خلال 24 ساعة فقط بـ74.6 مليون مشاهدة في اليوم الأول من إطلاقه.
ويعد الفيديو كليب الخاص بأغنية "دي إن أي" التي صدرت عام 2017، الأكثر مشاهدة من فيديوهات الفرقة، إذ يتجاوز عدد مشاهداته الـ700 مليون.
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