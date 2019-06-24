5 مسرحيات تتنافس على جوائز مهرجان "رم" في الأردن

تتنافس 5 عروض أردنية على جوائز مهرجان رم المسرحي، الذي تنطلق دورته الـ2، الأربعاء، وتنظمه نقابة الفنانين الأردنيين، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.

وقال محمد خير الرفاعي، مدير المهرجان، إن اللجنة الفنية التي شكلتها اللجنة العليا للمهرجان لاختيار وتقييم النصوص انتقت 6 نصوص من أصل 10، ولاحقا استبعد عرض "ليلة قمرية" لتصبح عدد العروض المشاركة 5.



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وأضاف الرفاعي، في مؤتمر صحفي الأحد، أن سبب استبعاد العرض للمخرج أشرف طلفاح "هو عدم تقيد المخرج بالتعليمات المنظمة للمهرجان"، بحسب ما رأت اللجنة الفنية واللجنة العليا للمهرجان.

والعروض الـ5 المختارة هي: (فراغ فصل خامس) من تأليف وإخراج الحاكم مسعود، و(ظلال الحب) تأليف ليلى الأطرش وإخراج حسين نافع، و(بحر ورمال) من تأليف وإخراج عبدالسلام قبيلات، و(ماسكارا) تأليف جان أنوي وإخراج عبدالله الجريان، و(الجنة تفتح أبوابها متأخرة) من تأليف فلاح شاكر وإخراج يحيى البشتاوي.

ويعقب كل عرض من العروض المشاركة ندوة على مسرح هاني صنوبر في المركز الثقافي الملكي، ويستمر المهرجان حتى 2 يوليو/تموز.

وانطلق مهرجان رم المسرحي العام الماضي في إطار مبادرة الهيئة العربية للمسرح؛ لتأسس مهرجانات وطنية تعني بالمسرح المحلي في كل الدول العربية.