هاني شاكر في أول ردّ على تصريحات ميريام فارس تجاه مصر

بعد الجدل الكبير الذي أثارته الفنانة ميريام فارس عقب تصريحها “الناري” على هامش مهرجان موازين خاصة عندما سُئِلت عن عدم احيائها حفلات في مصر منذ مدة طويلة، فكان جواب “فارس” الى أنها في وقت سابق كانت تحيي حفلات عديدة في مصر، لكن بعد الثورة المصريّة الأخيرة ومرور الوقت، “كبرت هي فنيًا” وبات السقف عاليًا ومتطلباتها كثيرة قد لا يتحملها الشعب المصري ومنظمي الحفلات، لذا فضّلت عدم الالتزام بحفلات في مصر وقالت “أجري بقا تقيل على مصر”.

وفي اول ردّ رسمي على كلام ميريام فارس، أكد نقيب الفنانين المصريين الفنان هاني شاكر، في اتصال مع الاعلامي سعيد حريري، الى أن النقابة لن تتخذ أي اجراءات عقابية تجاه تصريحات “فارس” خاصة بعدما اتصلت به هاتفياً وشرحت وجهة نظرها والمقصود من كلامها وأوضحت موقفها. كما قدّمت اعتذارها عبر البيان الذي صدر عن مكتبها الاعلامي والموضوع انتهى عند هذا الحد. ولفت “شاكر” الى أن “فارس” لم تقصد المعنى الذي فهمه الناس من كلامها. وشدد أن الشعب المصري يحب “فارس” ويقدّر كل الفنانين. وأكد هاني شاكر الى أن النقابة اعتبرت كلامها زلة لسان غير مقصودة منها.

ولا زالت ميريام فارس تتعرض لهجوم عنيف حول التصريح الذي أدلت به في موازين، لقراءة كل تفاصيل الأزمة بالاضافة الى الاعتذار الذي قدمته. خاص- تصريح ناري لميريام فارس.. وجمال فياض يوضّح عبر الخليج 365