ناي سليمان: لا أحبّ اليأس في العلاقات.. والموضة أكبر اهتماماتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المغنيّة اللبنانيّة، ناي سليمان، عن علاقتها بالموضة، وما تحبّ ارتداءه في الحياة اليوميّة، قائلة على هامش حضورها عرض الأزياء، الخاصّ بالمصمّمة زينة حلال، إنّها فاشنيستا باختيارها لأزيائها، وإطلالاتها المختلفة.

من جانب آخر؛ كشفت سليمان خلال لقائها مع "فوشيا" عن قرب صدور كليب أغنيتها "تجرح قلبي"، التي قدّمتها باللّهجة المصريّة، مبيّنة، أنّها تحبّ أنْ تغني كثيرًا للحبّ والحياة والفرح، لكنّها قررت أنْ تغني عن الجرح، لأنّ من يحبّ كثيرًا يتعذّب كثيرًا.

كما أكّدت، أنّها ليست ضدّ عمليّات التّجميل، مشيرة، إلى أنّها حتى الآن، لم تجرِ أيّة عمليّة تجميل، لكنّها لا ترى مانعًا، أنْ تقوم السّيّدة بإجراء تجميل ضمن المعقول.