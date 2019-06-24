هل يتعاونُ أحمد إبراهيم زوج أنغام مع أصالة بألبومها الجديد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرّح الموزّع الموسيقيّ المصريّ، أحمد إبراهيم، بأنّ التّعاون جارٍ مع عدد من النّجوم في ألبوماتهم المقبلة منهم، النّجمة اللّبنانية إليسا، ولم يكشف عن أسماء الأغاني، حفاظًا على رغبة إليسا.
واللافت في الأمر، أنّه ورغم الخلافات بين زوجته المطربة أنغام، وأصالة، إلا أنّ إبراهيم قال في تصريحات صحفيّة، إنّ هنالك تعاونًا بينه وبين الفنّانة السّوريّة، أصالة، في ألبومها الجديد بأغنية، من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين.
وأوضح إبراهيم، أنّه ينتظر أغنيات جديدة أيضًا، في ألبوم المطرب، هيثم شاكر، وأغنية للفنّان اللّبنانيّ، زياد برجي، من كلمات أمير طعيمة، وألحانه، بالإضافةٍ إلى تعاون سيجمعه مع الفنّان المصريّ، رامي جمال بأغنية، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال.
يُشار، أنّ أحمد إبراهيم، حقّق العديد من النّجاحات الفنيّة، من خلال أعماله، التي تعاون بها مع النّجوم، أهمها شيرين عبد الوهاب، بأغنية "على بالي"، و"ماتحاسبنيش"، و"مشاعر" وغيرها من الأغنيات، وتعاونه مع إليسا، في "عكس اللى شايفنها"، و"يا عالم"، و"إنسانة بريئة".
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