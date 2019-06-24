جمهور محمد عساف يحتفلُ بذكرى فوزه الـ6.. وهو يستذكرُ العقبات والإنجازات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل جمهور الفنّان الفلسطينيّ، محمد عساف، عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بمرور 6 سنوات على فوزه بلقب برنامج المواهب "أراب ايدول"، بموسمه الثّاني.

وانهالت عبارات التهنئة والتبريكات، بالإضافة لاستذكار هذه اللّحظة، من قبلِ جمهور الفنّان الفلسطينيّ، والذي عبّر عن حبّه لنجمهم المفضّل، بالإضافة لغزلهم بموهبته وصوته.

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ومن جانبه، نشر عساف رسالة، عبر حسابه في فيسبوك، من أجل هذه المناسبة، نشر فيها صورته لحظة فوزه باللّقب، وعلّق قائلًا: "6 سنوات مضت منذ الإنطلاقة في عالم الشهرة، تضمنت بعض العقبات والعثرات، لكنها تكللت بالنجاحات والإنجازات، ويبقى شعار الدرب بقدر الكدّ تكتسب المعالي.. ومن طلب العلا سهر الليالي.. أعمل دائما على منافسة نفسي لكي أطورها، فالمشوار طويل وما زال مستمر برفقة الجمهور الوفي، الذي لطالما كان السند القوي، والداعم الأقوى شكرا لكم، #442".

وحصد عساف، لقب أراب أيدول بموسمه الثّاني، في عام 2013، بنسبة تصويت فاقت التوقّعات، وصُنفّت بأنّها الأعلى في تاريخ برامج المواهب، ووصف العديد لحظة التتويج بالحدث التّاريخيّ، إذْ جاء التّصويت من مختلف البلدان العربيّة والعالميّة، وشكّل عسّاف حينها ظاهرةً فنيّة.