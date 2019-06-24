كارول سماحة تتبرّأ من تغريدة ضد النظام السوري نُشِبَت لها

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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رأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أن "هناك من يتولّى التحريض ضد حفلها المقرر في بدمشق بتاريخ 13 تموز ضمن مهرجان فني وثقافي يهدف لإظهار البعد الحضاري والثقافي لسوريا." وأضافت مشددة "أرفض أن ينسب لي أو ينسبني أحد أو يلصق بي أي موقف سياسي ليس صادراً عني شخصيا سابقاً أو حتى الأن. فأنا طوال مسيرتي الفنية لم أعبِّر يوماً عن رأيي السياسي على أي منصة اعلامية، حتى لا أُوضع في إطار اصطفافات سياسية في زمن انقساماتها. مواقفي مواقفي وأغنياتي تعبِّر عن توجهي الفني و الإنساني، وحتى هذا التاريخ أستعد للقاء جمهوري الغالي في سوريا الحبيبة بحماسة شديدة وأنتظر موعد اللقاء بشوق كبير. مع خالص حبي للشعب السوري".