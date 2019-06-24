درس الهندسة وبدأ التمثيل في الأربعين.. 12 معلومة عن يوسف داوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى السابعة على رحيل الفنان "يوسف داوود" الذي وافته المنية يوم 24 يونيو عام 2012، واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية من خلال 250 عملًا في السينما والمسرح والتليفزيون.

وفي السطور التالية يسعرض "الخليج 365" أهم المعلومات عن يوسف داوود:

1- اسمه الحقيقي "يوسف جرجس صليب"، وعرف في بدايته الفنية باسم "يوسف صليب" قبل أن يغيره إلى يوسف داوود.

2- من مواليد الإسكندرية في 10 مارس 1938، وقدم بعض العروض المسرحية بالإسكندرية في بدايته الفنية.

3- تخرج في كلية الهندسة قسم "كهرباء" عام 1960، وعمل مهندسًا قبل أن يدخل الوسط لفني.

4- بدأ حياته الفنية في الثمانينيات، وكان عمره وقتها قد تخطى الأربعين.

5- شارك في عدد من المسرحيات الناجحة مع الزعيم عادل إمام، أهمها: "الزعيم، الواد سيد الشغال، بودي جارد".

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6- الفنانون أحمد راتب ورجاء الجداوي وعادل إمام، أقرب أصدقائه في الوسط الفني.

7- آخر أعماله كان فيلم "جدو حبيبي" مع الفنان محمود ياسين والفنانة لبنى عبدالعزيز.

8- قضى 7 سنوات في التجنيد بسبب حرب 1973.

9- قال في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن الهندسة تأتي بالممارسة والعلم، لكن الفن أمر مختلف لأنه يعتمد على الموهبة، ولذلك من السهل أن يكون الشخص مهندسًا لكن من الصعب أن تجعله فنانًا.

10- وفي أحد البرامج التليفزيونية قالت دينا ابنة الفنان الراحل عن والدالها: "صوت والدي كان عاليًا جدًا في الحقيقة ولم نتمكن من معالجته، وما يظهر على الشاشة لم يقصده، فهذه طبيعة صوته، وكان طيبًا جدًا، ودمه خفيف داخل المنزل مثل السينما".

11- وعن دراسة والدها، قالت دينا إنه كان يعشق هندسة الكهرباء، وإنه هو من أسس "الكهرباء" في منزل شقيقها بالكامل بمفرده، وروت موقفًا جمع والدها بالزعيم عادل إمام: "في أثناء تصوير عمل يجمعهما حدث عطل في فيلا الفنان عادل إمام بالعجمي، ولم يتمكن مهندس الكهرباء من حلها، واستعان إمام بوالدي، الذي تمكن من حلها".

12- قالت ابنته إن والدها ألقى خطبة الجمعة، وقت أن كان في الجيش، لأنه لم يخبر أحدًا من زملائه بأنه قبطي، ونظرًا لإتقانه اللغة العربية، طلبوا منه إلقاء خطبة الجمعة، فوافق، خاصة أنه كان مطلعًا بشكل كبير على الدين الإسلامي، وكان يهتم بالقراءة في كل الفروع.