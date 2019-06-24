أحمد عيد يكشف لـ"الخليج 365" عن جديده في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد عيد، عن أعماله الجديدة التي سيقدمها في السينما خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عيد في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه رفض أحد الأفلام التي عُرضت عليه الفترة الماضية، بعد قراءة السيناريو، موضحًا أن الدور لا يقدمه بشكل جديد.

وأضاف عيد أنه يعكف حاليًا على قراءة سيناريو فيلم جديد، من المقرر أن تبدأ تحضيراته الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى اختيار فريق العمل، قائلًا إنه سيقدم دور كوميدي مختلف.

يذكر أن آخر فيلم قدمه أحمد عيد في السينما "خلاويص" من تأليف فيصل عبدالصمد، ولؤي السيد، وإخراج خالد الحلفاوي.