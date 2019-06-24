يارا: استعد لتقديم أغنية باللهجة العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت المطربة اللبنانية يارا، إن كليبها الأخير "شو بدو" يشبهها ويحمل الكثير من شخصيتها الحقيقية، لافتة إلى أن الفنانين يرقصون ويغنون، مثل أي شخص آخر في الحياة.

وأضافت يارا، خلال حوارها مع إحدى المجلات الخليجية، أنها تستعد خلال الأيام المقبلة، لتقديم أغنية جديدة باللهجة العراقية.

و"شو بدو" من كلمات أحمد ماضي، وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عمر صباغ.​