فيديو.. هنا الزاهد تصور أحمد فهمي بطرحة الزفاف

ظهر الفنان أحمد فهمي مرتديًا طرحة زفاف بيضاء أثناء تناوله الإفطار، خلال فيديو كوميدي نشره على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكشف المقطع عن أن خطيبته الفنانة هنا الزاهد هى من تقوم بتصويره قائلة له: “افطر افطر”.

وكانت الفنانة هنا الزاهد أكدت تجهيزها لحفل زفافها على النجم أحمد فهمي الذى تقرر أن تتم إقامته نهاية الصيف الجاري حيث يجري الاستقرار على اليوم والمكان. وأشارت هنا وفقًا لـ”اليوم السابع” إلى أنها لم تفكر في إقامة حفل زفاف مختلف وبعيدًا عن المألوف مثلما فعل أكثر من فنان خلال الفترة الماضية وإنما ترغب في حفل طبيعى يكون مناسب للأهل والعائلة في الناحيتين لافتًا إلى أنها بدأت في اختيار التصميم الذي سترتديه في حفل الزفاف. واحتفل الثنائى أحمد فهمي وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضًا ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سويًا مسلسل “الواد سيد الشحات” والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.