الأربعاء.. دار الأوبرا تُكرم الفنان محمد صبحي

يهدى الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان القدير محمد صبحى، درع الأوبرا التذكارى، تكريمًا وتقديرًا لمشواره الفنى المضيء، وذلك خلال صالون الأوبرا الثقافى، بعد غدٍ الأربعاء، على المسرح الصغير بالأوبرا.
يدير صالون "الأوبرا الثقافى"، الفنانأمين الصيرفى، حيث يستعرض النجم محمد صبحى أهم أعماله خلال مسيرته الفنية، كما يتم مناقشة بعض القضايا الفنية والثقافية المعاصرة.
جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحى، خريج المعهد
قدم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية الهادفة، من بينها: أنت حر، والهمجى، والبغبغان، وتخاريف، ورحلة المليون، ويوميات ونيس، وسنبل بعد المليون، وغيرها من الأعمال الفنية التى حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
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