جمهوره غاضب.. 849 جنيها إسترلينيا مقابل صورة مع سيلفستر ستالون

متابعة بتجــــــــــرد: غضب جمهور النجم العالمي “سيلفستر ستالون” بعد تداول خبر رسوم التقاط الصور الفوتوغرافية معه بمبلغ 849 جنيها إسترلينيا ضمن جولته المقبلة في بريطانيا ومانشستر وبرمنغهام والتي ستنطلق بشهر أغسطس المقبل.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن الجولة ستكون ضمن فعالية “The black-tie – رابطة العنق السوداء” والتي تهدف إلى الترويج لفيلمه الجديد “رامبو 5″، حيث سيشمل الحدث مقابلة على المسرح مع “ستالون”، ووجبة من 3 أطباق للمشاركين، وأوركسترا ومزاد على تذكاراته المفضلة.

يأتي هذا الحدث بمجموعة من أسعار التذاكر تتراوح ما بين 125 و325 جنيها إسترلينيا، أما فئات التصوير الفوتوغرافي فتنقسم إلى فئة الصور المميزة بتكلفة 849 جنيها إسترلينيا للصورة التي ستحمل توقيع سيلفستر بقلمه الذهبي ومتوفرة لعدد 10 أشخاص فقط.

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أما الفئة الثانية فهي “الصورة الاحترافية لشخصين في صورة بتكلفة 745 جنيها إسترلينيا، ومتوفرة لعدد 75 شخصا، والفئة الثالثة هي مجموعة الصور لأكثر من شخصين بتكلفة 495 جنيها إسترلينيا ومتوفرة لعدد 100 شخص.

سيكون سيلفستر في لندن 31 أغسطس، وفي مانشستر 6 سبتمبر، وفي برمنغهام 7 سبتمبر.