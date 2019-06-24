"لعبة الطفل" يطارد "حكاية لعبة" في إيرادات السينما الأمريكية

تصدر الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "حكاية لعبة 4" (toy story 4) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 118 مليون دولار.



وجاء فيلم الرعب الجديد "لعبة الطفل" (child's play) في المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 14.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة أوبري بلازا وجابرييل باتمان ومارك هاميل ومن إخراج لارس كليفبرج.





واحتفظ فيلم الخيال "علاء الدين" (Aladdin) بالمركز الثالث محققا إيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.

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والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي.





وتراجع فيلم الخيال العلمي الكوميدي "رجال ذوو سترات سوداء: كل العالم "(من إن بلاك: انترناشيونال) من المركز الأول إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا 10.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريس هيمسوورث وتيسا طومسون وليام نيسون وإيما طومسون وريبكا فيرجسون ومن إخراج إف. جراي جراي.

وتراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" (ذا سيكرت لايف أوف بيتس) من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.3 مليون دولار.



