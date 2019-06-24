كليب “شو بدّو” لـ يارا يحصد هذا الرقم خلال أيام

Jun 24, 2019
بعد اسبوع على طرح كليب “شو بدّو” للنجمة اللبنانية يارا، تخطى العمل حاجز المليون مشاهدة على قناة يارا الرسمية عبر موقع يويتوب.
أغنية “شو بدّو” كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق ابو جودة وتوزيع عمر صباغ.
الكليب صورته يارا مع المخرج ريشا سركيس، حيث ظهرت وهي تقود سيارة أجرة في شوارع بيروت، وتحاول بعفويتها الترحيب بالزبائن الذين تفاجأوا بوجودها خلف المقود لتوصيلهم الى وجهتهم.
نذكر ان آخر حفلة أحيتها يارا كانت ضمن فعاليات حفلات موسم جدة، وتكللت بالنجاح الكبير، حيث يعتبر الأول ليارا في المملكة وقد نُفذت جميع بطاقاته بعد ساعات قليلة من طرحها في الأسواق.
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