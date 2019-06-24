ديانا حداد تقدِّم "سيوف العزّ" بصوتها

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""الخليج 365"" من بيروت: قدمت الفنانة ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية السعودية "سيوف العز" بتسجيل وتوزيع جديدين. وهي الأغنية التي كتب كلماتها الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن ولحنها الفنان القدير محمد عبده في العام 1975.

وأكدت على حبها "للمملكة وشعبها وقيادتها الحكيمة التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية". وحبها "لهذا الوطن العربي الأصيل الذي يرفع الرأس به في جميع أنحاء العالم".

يشار إلى أنها قدمت مونتاج خاص مصوّر بشكل فيديو للأغنية استُخدِمَت فيه صوراً وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق المملكة، وطرحتها من خلال قناتها الرسمية على موقع "YouTube". وشكرت من خلاله "فنان العرب محمد عبده".

هذا وتعمل "حداد" بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على تجهيز وطرح عمل منفرد جديد ستختاره من مجموعة أغنيات سجلتها مؤخراً، وسيتم طرحها بعد الإنتهاء من عملية المكس النهائي والمونتاج.

