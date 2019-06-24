سارة علي خان تتخفى خلال جولة في شوارع «شيملا».. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن الممثلين سارة على خان وكارتيك آريان قد بدأ يظهران مرتديا قناع في العلن، بعد ظهور العيد في مومباي بوجوه مغطاة، فعلوا الشيء نفسه في زيارتهم لمدينة شيملا.

يوم الجمعة 21 يونيو، شوهد الثنائي في مطار مومباي، بينما كانا متجهين خارج المدينة، بعد بضع ساعات، عاودا الظهور في شارع في شيملا، وكان كلاهما مغطى وجهه بشكل جزئي.

بينما ارتدى كارتيك شريطًا أسود حول وجهه، غطت سارة رأسها والكثير من وجهها. بالطبع، تعرف الجمهور علىهما، ومن ثم اضطر الاثنان لالتقاط بعض بالصور معهم.

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كارتيك وسارة موجودان في شيملا، وفقًا للتقارير، بسبب بجدول التصوير التالي لفيلم Love Aaj Kal للمخرج امتياز علي، قام طاقم العمل بتصوير الفيلم بالفعل في أجزاء من دلهي وراجستان وفي مومباي.

ظهرت سارة لأول مرة في العام الماضي مع سوشانت سينغ في فيلم ” كيدارناث”، وبينما استطاع الفيلم إحراز نتائج كبيرة في شباك التذاكر، تابعت ذلك بضربة تجارية هو فيلم، Simmba، الذي عرض جانبها الساحر.

كارتيك، في الوقت نفسه تابع نجاحه منذ إطلاق فيلمه، Sonu Ke Titu Ki Sweety، وعرض له “لوكا تشوبي”، الذي شاركته البطولة كريتي سانون.