- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت مصادر مقربة من النجم التركي أوزجان دينيز عن وصله لاتفاق مع زوجته وأم ابنه، شايدة أتاكان، للنفقات بعد انفصالهما.
شايدة التي استمر زواجها من النجم التركي لمدة 15 شهراً فقط، اتفقت مع الفنان الشهير بـ«جهاد»، على حصولها على الطلاق مقابل سيارة ومنزلين، بالإضافة لنفقة شهرية تصل إلى 50 ألف ليرة.
يُذكر أن خلافات قوية نشبت بين الزوجين، وصلت لقرار الثنائي بالانفصال، وقد كشفت مصادر صحفية عن أن الخيانة وراء هذا القرار، حيث اكتشفت فايزة على هاتف زوجها رسائل غرامية من فتاة أخرى، ولم يتمكن دينيز من الدفاع عن نفسه، وبالتالي اتفق الزوجان على الطلاق.
أوزجان احتفل بعقد قرانه على شايدة أتاكان التي تصغره بحوالي 20 عاماً، في مارس 2018، وذلك في حفل عائلي ضم أسرة العروسين بإسطنبول، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أبريل 2018.
من ناحية أخرى، كان مسلسل «عروس إسطنبول» آخر عمل درامي عُرض لأوزجان دينيز، وقد شارك في بطولته أمام النجمة التركية أسلي انفر.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل اتفاقية طلاق بين النجم التركي أوزجان دينيز وزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.