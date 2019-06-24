مُعجبة تهين درة.. والفنانة ترد عليها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة التونسية درة صورة لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، ظهرت فيها بإطلالة جريئة نوعا ما.

الفنانة التونسية أطلت في الصورة بملابس كاجوال أنيقة، وتوب قصير كشف عن بطنها، وأرفقت الصورة على حسابها على “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “صورة بروح التسعينات”.

إحدى متابعات درة علقت على الصورة بتعليق مهين، حيث قالت: “نضفت من يوم ماجت مصر”، وهو ما استفز الفنانة ودفعها للرد قائلة: “لا نضيفة من يوم ما إتولدت “.

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يذكر أن الفنانة التونسية درة تستعد حاليا لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم “بلا دليل”، والعمل من إنتاج شركة سينرجى والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وذلك بعدما تعاقدت على بطولة العمل.

ومن المقرر أن تبدأ درة، تصوير العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث وقعت العقود مؤخرا، داخل الشركة، ويتم عقد جلسات عمل حالياً تجمع المخرجة منال الصيفى والمؤلفة إنجى علاء وباقى القائمين على العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو وترشيح الأبطال.

وينتمي مسلسل “بلا دليل”، للدراما التشويقية الاجتماعية، حيث يتكون من 45 حلقة، والعمل من إخراج منال الصيفى، وتأليف إنجى علاء، وإنتاج سينرجى.