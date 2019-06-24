حبيب إلتشين سانجو يفتتح محل ملابس بحضور نجمات تركيا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افتتح رجل الأعمال التركي يونس أوزديكان، حبيب النجمة إلتشين سانجو، محل ملابس جديد في إسطنبول، بمشاركة منسق الأزياء روتكاي أوزيش.

نخبة من ألمع نجمات تركيا، حرصن على حضور حفل الافتتاح، على رأسهم، إلتشين، كما حضرت هازال كايا، بورجو بيريجيك، ديميت أوزديمير، سلمى أرجيك.

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إلتشين في علاقة عاطفية مع يونس أوزديكان، يتجاوز عمرها الخمس سنوات، ولم يعلن الثنائي نيتهما للارتباط الرسمي حتى الآن، حيث سبق وأجابت الفنانة التركية عن تخطيطها للزواج من حبيبها قائلة: «أنا وحبيبي متزوجان بالقلب».

يُذكر أن إلتشين سانجو حققت شهرة وجماهيرية عريضة بعد نجاحها في مسلسل «حب للإيجار» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي باريش أردوتش، وهو نفس الممثل الذي عادت وشاركته بطولة فيلم «وقت السعادة» استثماراً لنجاح الثنائي في المسلسل.

من ناحية أخرى، يُعرض لإلتشين سانجو حالياً مسلسل «الاصطدام» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، وأنور صايلاك، وغيرهما.