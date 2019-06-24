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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت الفنانة الإماراتية أحلام تدعيم صديقتها الفنانة المصرية أنغام قبل إحيائها حفل غنائي جديد في جدة.
الفنانة الإماراتية نشرت صورة لبوستر حفل أتغام بجدة، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، وقالت: “أكيد الكل بيحضر للغالية”.
أحلام طلبت من جمهورها الذين سيحضرون الحفل أن يطلبوا من أنغام غناء أغنيتها “وين تروح”، حيث قالت: “لو سمحتوا خلوها تغني لي وين تروح، وصوروها لي، وحطوا على الصورة اسمي”.
الفنانة الإماراتية شجعت الجمهور على الذهاب لحفل أنغام، بقولها: “مين اللي ما حجز، يلا عجلوا أنغام في جدة”.
وكانت أحلام قد أعلنت مؤخرا خبر سار لجمهورها وهو استعدادها لتقديم أغنية جديدة من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد.
الفنانة الإماراتية نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه فرقتها الموسيقية وهي تعزف مطلع الأغنية.
أحلام علقت على الفيديو، بقولها: “عندما تكون الأعمال للتاريخ يكون اسم سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد مصاحب لهذه الأعمال”.
وأضافت: “فشكراً سمو الأمير على هذه الثقة الكبيرة، وتشرفت أن أكون أول مطربة خليجية تُغني من كلمات سمو الأمير @abdulrahmanbinmosaad وأضحم الأعمال في ألبومي توزيع مايسترو العرب”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تدعم أنغام قبل حفلها بجدة.. وهذا ما طلبته من جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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