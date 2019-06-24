رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم،حفلًا غنائيًا كبيرًا في سان دييجو، بأمريكا، وسط حضور عدد كبير من جمهورها من الجنسين من أبناء الجاليات العربية.
وتألقت نجوى كرم، خلال الحفل بفستان فضي، وقدمت باقة مميزة من أفضل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، والتي أرفقتها بالرقص على الدبكة اللبنانية التي تتميز بها حفلات نجوى كرم، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.
وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة الحفلات الخارجية التي تحييها نجوى كرم في أمريكا خلال الوقت الحالي والتي حققت نسبة نجاح كبيرة منذ انطلاقها.
من ناحية أخرى، تلتقي نجوى كرم جمهورها في المغرب بحفل ضخم تحييه ضمن فعاليات مهرجان موازين، وذلك يوم 28 يونيو المقبل على منصة النهضة.
يُذكر أن نجوى كرم كانت قد طرحت مؤخراً عدة أغاني منفردة، وهم أغنية «ملعون أبو العشق» من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان، وأغنية «كتير حلو» كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع هادي شرارة، ومن المنتظر أن تصورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف، وأغنية «بعلق مشنقتو» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس الحان وتوزيع جان ماري رياشي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تتألق في حفل غنائي كبير بسان دييجو بأمريكا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.