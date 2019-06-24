كارول سماحة تتألق بإطلالة بيضاء في أولى حفلات مهرجان موازين بالمغرب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفلًا غنائيًا كبيرًا في حفل افتتاح مهرجان موازين في دورته الـ 18، والتي تحمل اسم “موازين.. إيقاعات العالم”.

كارول سماحة، تألقت خلال الحفل بفستان أبيض، وكانت قد حرصت على أخذ لون لجسدها بعد تعرضها للشمس خلال مكوثها في الفندق.

قدمت كارول سماحة، عدد من أشهر أغانيها التي تميزت بها وتجمع بين القديم والحديث، ورافقتها بعدد من رقصاتها الاستعراضية.

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وكانت كارول سماحة، قد تأخرت عن المؤتمر الصحفي، والذي أقيم على هامش المهرجان، وذلك بسبب تزامن وقت المؤتمر مع قدوم الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والتي تم استقبالها بزفة مغربية الأمر الذي دعاها إلى المكوث في الفندق غلى حين انتهاء حفل الاستقبال.

يُذكر أن كارول سماحة كانت قد اطلقت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «نعم.. أنا المطلقة» من كلمات علي المولى، ألحان وتوزيع ميشال فاضل وميكس إدوارد مونييه.

من ناحية أخرى، شاركت كارول سماحة في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 الأخيرة، بصفتها وجه إعلاني لماركة Chopard للمجوهرات، حيث تألقت على السجادة الحمراء بطلّة شديدة الأناقة، خطفت بها الأنظار.