ميريام فارس تعتذر للمصريين

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حالة جدل كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها حول سر غيابها عن الحفلات في مصر، بقولها: “أنا أصبحت تقيلة على مصر”.

الهجوم الذي تعرضت له ميريام فارس، من قبل النشطاء ونجوم الفن المصري دفعها لتقديم بيان توضيحي واعتذار لجمهورها المصري عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قالت فيه: “أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 6/22/ 2019، ضمن فعاليات مهرجان موازين وعلى هامش السؤال الذي طرح علي وهو: (لماذا قلت حفلاتك اليوم في مصر علما أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع)؟”.

وأضافت: “كان جوابي واضحًا، أن مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي”.

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وتابعت: “أعيد وأكرر قلت: (صارت) يعني (أصبحت) وليس (صرت) يعني (أصبحتُ) والفرق شاسع وأكملت كلامي قائلة: لهذا السبب قلت حفلاتي في مصر أي (لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع) وهذا منطقي جدا حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحييون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر”.

واستطردت: “أنا لم اتعالى على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والإصطياد في الماء العكرة، ولم أتعالى على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية اقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر”.

وأضافت: “أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي وإحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب، يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر”.

وأنهت كلامها قائلة: “أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة تحيا مصر وأعيد وأكرر تحيا مصر”.