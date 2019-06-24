سر بكاء شيماء سيف وزوجها على الهواء.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دخلت الفنانة المصرية شيماء سيف، في نوبة بكاء على الهواء هي وزوجها المنتج محمد كارتر، وذلك بسبب الأخير.
شيماء سيف، ردت خلال لقائها في برنامج «توأم روحي»، مع الإعلامي اللبناني نيشان، والمذاع عبر فضائية bein drama، على سؤال نيشان حول سر نشرها دعاء لزوجها محمد كارتر عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قالت فيه: «اللهم إني أحبه حبًا يجهله هو، وأنك أنت تعلمه يارب قدر حبي له ويسر له أمره وحقق له أمنيته»، قائلة: «محمد بيحبني أوي وبيقدر يظهر مشاعره، لكن أنا بحبه جدًا بس مش بعرف اَبين».
وأضافت: «أتمنى أن أنجب توأمًا من زوجي محمد كارتر، وسأطلق على الولد كريم، والبنت ريم».
وكان بكاء شيماء سيف، في البرومو الذي نشر قبل عرض الحلقة وسبقه سؤال عن السرطان، قد تسبب في انطلاق العديد من الشائعات حول إصابة شيماء سيف بسرطان الثدي وهو الأمر الذي نفته مؤكدة أنها بصحة جيدة وأن الفيديو تم اللعب فيه بالمونتاج متمنية أن لا يكون خطأ مقصودًا.
يذكر أن شيماء سيف، كانت قد احتفلت بزفافها على المنتج محمد كارتر في أكتوبر2018.
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