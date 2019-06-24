مي حريري تعاود الهجوم على هيفاء وهبي خلال لاساعات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة اللبنانية مي حريري، لمهاجمة مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، بعد أن أكدت أن مرضها كان مجرد زوبعة لإشغال الناس بها وليس حقيقيًا.

وقالت مي حريري، في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “سناب شات”: “وعد ما هاخلي حدا يزعجك ويبعتلك مسج تاني، أنتي غلطتي وبعتيلي مسج صعب كتير صبحتني فيه فاضطريت إني أرد عليكي لأنك بتفكري إن كل العالم بتفكر بطريقتك أنا عرفت إن هذا فيلم، وقلتلك ما تعملي أفلام”.

وأضافت: “سألت عنك مظبوط وعرفت إنه فيك وكل شوية بيجيلي رسالة منك وصوت كله نفس الصورة، حاجة تشغليني وتشغلي الناس وتشغلي حالك شيلي الكارت وحطي الكارت وتشيلي التليفون وتحطي التليفون قاعدة بالسرير ومعاك لاب توب وما عندك شيء تعمليه”.

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وتابعت: “حلي عني بقى خلاص اعملي اللي بدك إياه أنا حكيت اللي حكيته كل الناس بتعرفك على حقيقتك كل هذا فيك فانز فانز شو”.

وكانت هيفاء وهبي، قد ردت على هجوم مي حريري عليها بنشر صور للرسائل التي تلقتها منها خلال فترة مرضها، وعلقت عليها قائلة: “لا أهاب قطع علاقتي بأهل “الهراء”. لقد وفرت علي التعامل مع المزيد منهم!”.