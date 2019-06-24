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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري محمد منير، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من كواليس الاستعداد لحفله والمقرر إقامته في دورتموند بألمانيا.
محمد منير، علق على الصور قائلًا: «وراء الكواليس من بروفات الأداء الحي الليلة في دورتموند».
وكان منير، قد عانى من الأيام الأخيرة من العديد من الشائعات التي ربطت بين سفره للخارج وبين خضوعه لجراحة في قدمه وهو الأمر الذي نفاه مقربين من محمد منير مؤكدين أنه بصحة جيدة.
وكان محمد منير، قد خضع لجراحة العام الماضي في قدمه بألمانيا وذلك بعد سقوطه عليها في منزله بالقاهرة، وخضع بعدها لجلسات علاج طبيعي.
يذكر أن الفنان محمد منير،يستعد لإحياء حفل غنائي في مهرجان «جرش» للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين والذي يقام فعالياته بالأردن في الفترة من 18 يوليو، المقبل وحتى 28 من نفس الشهر، والذي شهد عودة منير للمشاركة بالمهرجان بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة مرضه.. محمد منير ينشر صور من كواليس حفله بألمانيا.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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