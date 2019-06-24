إطلالة جريئة تعرض زينة للانتقادات والفنانة ترد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية زينة، حال جدل واسعة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بسبب صورة جريئة قامت بنشرها قبل ساعات.

زينة ظهرت في الصورة وهي ترتدي فستان أسود قصير، ويكشف عن كتفيها وجزء من بطنها وكانت تحمل حذائها بيديها، وعلقت على الصورة قائلة: «مش قد الكعوب بنلبسها ليه مش فاهمه».

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي انتقدت إطلالة زينة، ومنها تعليق إحدى متابعيها والتي قالت فيه: «الفستان عريان أوي، مش محتاجة تلبسي كده ولا تعملي كده.. في ناس بتحبك وانتي بنت عادية إنما السكة بتاعة اللبس المفتوح مش بتجيب حب ناس، يمكن تجيب حاجات تانية، إنما أكيد مش حب حقيقي ولا احترام».

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واضطرت زينة، للرد على التعليق قائلة: «أنا كنت راجعة من فرح صاحبتي ومش محتاجة أعمل أي حاجة علشان الناس تحبني، الاحترام مالوش علاقة بلبس أيه وأنا بحترم الجميع والجميع بيحترمني».

وأضافت: «أنا مش بلبس كده في حياتي وأطلع للناس بلبس تاني، دي أنا، وعمري مالبست حاجة مستفزة لأني مش كده أصلا ومش علشان الناس علي فكرة.. ركزي في الفستان هاتلاقيه عادي أو بالنسبة لي عادي، ورديت عليكي علشان احترمت تعليقك وحبيت أفهمك وجهة نظري».