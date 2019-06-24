تعرف على موعد زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.. وهذه تحضيراتهما للحفل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد فهمي عن الموعد الذي حدده مع خطيبته الفنانة هنا الزاهد للاحتفال بزفافهما.

الفنان المصري أكد أنهما سيحتفلان بزفافهما في نهاية فصل الصيف، كما كشفت هنا في تصريحات صحفية عن استعدادها للحفل.

هنا قالت أنهما يبحثان حاليا عن مكان مناسب لإقامة حفل الزفاف، مؤكدة أنها لا ترغب في إقامة حفل زفاف خارج عن المألوف، كما فعل بعض النجوم في الفترة الماضي.

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الفنانة المصرية أوضحت أنها تريد حفل عادي مناسب للأهل والعائلة، لافتة إلى أنها بدأت في اختيار تصميم فستان الزفاف بالفعل.

يذكر أن الفنان المصري أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد قد شاركا في موسم رمضان الماضي 2019 بمسلسل “الواد سيد الشحات” وهو أول عمل يجمعهما معا.

ومسلسل “الواد سيد الشحات” من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، كما ظهر مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف خلال الحلقات، وهو من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.