شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين المصريين تدرس منع ميريام فارس من الغناء في القاهرة والان مع التفاصيل

تدرس نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، منع اللبنانية ميريام فارس من إحياء حفلات غنائية في مصر، وذلك بعد تصريحها المثير للجدل بعد المؤتمر الصحافي الذي أقيم على هامش مشاركتها في مهرجان "موازين إيقاعات العالم" بالمغرب، والذي قالت فيه أنها أصبحت ثقيلة على مصر بسبب أجرها المرتفع.

وقال مصدر من النقابة، وفقاً لـ24، إن الاجتماع المقبل للمجلس سيتناول هذا التصريح الذي أغضب أعضاء النقابة، مضيفاً أن هناك اتجاهاً لإتخاذ قرار بمنع ميريام من الغناء في مصر، بالاتفاق مع منظمي ومتعهدي الحفلات.

يذكر أن المقرر أن تُحيي ميريام الليلة الثالثة من الدورة الثامنة عشر من مهرجان "موازين"، اليوم الأحد، والذي يقام تحت رعاية الملك محمد السادس، وتنظمه جمعية مغرب الثقافات من 21 إلى 29 يونيو (حزيران) الجاري.