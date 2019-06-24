شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شاروخان ممثل للمرة الأولى مع ملك بوليوود في "ليون كينج" والان مع التفاصيل

يدخل أريان خان الابن الأكبر للنجم الهندي شاروخان عالم الفن للمرة الأولى من خلال النسخة الهنديّة لفيلم The Lion King (الأسد الملك)، من إنتاج شركة الترفيه والإعلام الأمريكية العملاقة "ديزني"، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 17 يوليو/تموز.

شركة ديزني تراجعت عن اختيارها للممثل الهندي كبير بيدي (73 عاماً) في دور "موفاسا"، ليتم الاتفاق مع ملك بوليوود شاروخان (53 عاماً) لأداء صوت موفاسا، وبعدها جاء اقتراح أداء ابنه أريان لدور "سمبا".

وأُعلِن مؤخراً عن شخصيات النسخة الهنديّة من الفيلم وأبرزها سانجاي ميشرا في دور "بومبا"، شرياج تيربادي في دور "تيمون"، أشيش فيديارثي في دور "سكار"، والنجم القدير أسراني في دور "زارو".

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أريان (22 عاماً) هو الابن الأكبر لملك بوليوود شاروخان، ولديه شقيقة تدعى سوهانا تصغره بعامين، أما شقيقه الأصغر أبرام فعمره 6 أعوام.

وأتمَّ نجل شاروخان دراسته الثانويّة في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يلتحق بجامعة كاليفورنيا ويحصل على شهادته الجامعية هذا العام.

وشارك أريان والده في فيلم "كابي كوشي كابي" وكان عمره وقتها 4 سنوات، إلا أنَّ شاروخان قرر بعدها إبعاد طفله عن الوسط الفني حتى ينتهي تماماً من دراسته وبعدها يترك له القرار وهذا ما حدث بالفعل.