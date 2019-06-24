شكرا لقرائتكم خبر عن مظلة توت عنخ آمون وأكثر من 150 قطعة أثرية تصل المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل
استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، في مصر، 155 قطعة أثرية، من أهمها المظلة الخاصة بالملك توت عنخ أمون.
وأشار مدير الشئون الأثرية بالمتحف، الدكتور الطيب عباس، في بيان صحفي، إلى أن مظلة الملك توت عنخ أمون هي آخر قطعة أثرية يتم نقلها ضمن المشروع المصري الياباني المشترك لنقل 72 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير بدعم من مؤسسة الجايكا.
ومن ضمن القطع التي وصلت إلى المتحف المصري الكبير تمثال للملك امنمحات الثالث ومجموعة من القطع الأثرية التي ترجع لعصر الإسكندر الأكبر والملوك بطليموس الأول والثاني.
وخضعت مظلة الملك توت عنخ أمون للعديد من الدراسات والبحوث والفحص باستخدام أجهزة غير متلفة للأثر منها X_Ray radio graphy لتحديد أماكن القوة والضعف بها كما تم تصويرها بكاميرا ثلاثية الأبعاد، وذلك قبل عملية التغليف والنقل حيث أنها من القطع الأثرية ذات الطبيعة الخاصة والمعقدة التركيب.
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