باسم مغنية يتحدّى نفسه

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Jun 24, 2019
أكد الممثل باسم مغنية الى أنه يعتز بالأدوار التي جسدها بين عامي 2018 و2019.
“مغنية” خاض بين 2018 و 2019 أربعة أدوار حققت نجاحاً وهي رامح في مسلسل “ثورة الفلاحين – أسود في مسلسل “أسود” – سامي في “تانغو” – ربيع في “كل الحب كل الغرام”.
وأكد باسم أنه حاول في كل شخصيّة لعبها أن يتحدى نفسه لتقديم الأفضل. وتمنى ان يقدم دائماً الأفضل.
وكتب “مغنية” على تويتر قائلاً: “من ٢٠١٨ لـ ٢٠١٩ صورت أدواراً أعتز بها. ونجاحات “بشوف حالي” فيها. وشخصيات لا تشبه بعضها، حاولت أن اتحدى نفسي. وانشالله توفقت. وأتمنى دائماً ان أقدم الافضل الحمد لله، اسماء الشخصيات هي: رامح-أسود-سامي-ربيع”.
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