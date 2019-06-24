كارول سماحة تردُّ على "المحرضين" ضدّ حفلها في سوريا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عدة تغريدات عبر "تويتر"، للرد على من وصفتهم بـ"المحرضين" ضد حفلها ضمن مهرجان "ليالي قلعة دمشق" المقرّر بتاريخ 13 يوليو المقبل.

وقالت كارول في تغريداتها: "توضيح.. أرفض أن ينسب لي أو ينسبني أحد أو يلصق بي موقفًا سياسيًا ليس صادرًا عني شخصيًا سابقًا أو حتى الآن"

وأضافت: "طوال مسيرتي الفنية لم أعبر يومًا عن رأيي السياسي على أي منصة إعلامية حتى لا أكون ضمن اصطفافات سياسية في زمن انقساماتها، لطالما مواقفي وأغنياتي تعبر عن توجهي الفني والإنساني".

وواصلت الفنانة اللبنانية: "يبدو أن هناك من يتولّى التحريض ضد حفلتي بدمشق في 13 يوليو/ تموز ضمن مهرجان فني وثقافي يهدف لإظهار البعد الحضاري والثقافي لسوريا".

Advertisements

واستطردت سماحة: "وحتى هذا التاريخ أستعد للقاء جمهوري الغالي في سوريا الحبيبة بحماسة شديدة وأنتظر موعد اللقاء بشوق كبير.. مع خالص حبي للشعب السوري".

يُذكر أن كارول سماحة تشارك في إحياء حفلات "ليالي قلعة دمشق"، من لبنان، إلى جانب كل من فارس كرم بتاريخ 11 يوليو، وفي الختام مروان خوري يوم 14 يوليو.