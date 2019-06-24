ملحم زين يُعلّق على أزمة ميريام فارس.. ويؤكد: السوشال ميديا تسبّبت بنهاية فنانين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق ريّس الأغنية اللبنانية ملحم زين ألبومه الجديد الذي حمل عنوان "ملحم زين 2019"، ويتضمن 5 أغنيات.

وتعامل زين مع الشاعر فادي أبو خليل في 4 أغانٍ من الألبوم، في حين كانت الخامسة من حصة الشاعر ايفان نصّوح.

واللافت، أن النجم ملحم زين حرص على اختيار عنوان لا يرتبط بأي من الأعمال لكي لا يتذكّر الجمهور أغنية على حساب أخرى.

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وقد نشرت شركة "بلاتينيوم ريكوردز" فيديوهات الأغاني على طريقة الـ "ليريك فيديو" مستخدمة بعض الصور من أحدث جلسة تصويرية لملحم.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع النجم ملحم زين، إذ تحدّث عن جديده متطرقًا إلى الأزمة الأخيرة التي تتعرّض لها النجمة ميريام فارس في مصر.