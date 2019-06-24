متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق ريّس الأغنية اللبنانية ملحم زين ألبومه الجديد الذي حمل عنوان "ملحم زين 2019"، ويتضمن 5 أغنيات.
وتعامل زين مع الشاعر فادي أبو خليل في 4 أغانٍ من الألبوم، في حين كانت الخامسة من حصة الشاعر ايفان نصّوح.
واللافت، أن النجم ملحم زين حرص على اختيار عنوان لا يرتبط بأي من الأعمال لكي لا يتذكّر الجمهور أغنية على حساب أخرى.
وقد نشرت شركة "بلاتينيوم ريكوردز" فيديوهات الأغاني على طريقة الـ "ليريك فيديو" مستخدمة بعض الصور من أحدث جلسة تصويرية لملحم.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع النجم ملحم زين، إذ تحدّث عن جديده متطرقًا إلى الأزمة الأخيرة التي تتعرّض لها النجمة ميريام فارس في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين يُعلّق على أزمة ميريام فارس.. ويؤكد: السوشال ميديا تسبّبت بنهاية فنانين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.