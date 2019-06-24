نجوى كرم تشيد بتاريخ الراحل طلال مداح الفني

أكدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أن وقوفها على مسرح يحمل اسم الفنان الراحل طلال مداح صاحب التاريخ الفني الكبير يعتبر إضافة مضيئة في مسيرتها الفنية.

وأشارت كرم، التي تستعد للمشاركة في حفل مع الفنان العراقي ماجد المهندس بمدينة أبها، إلى أن كل فنان عربي يحرص على كسب ود الجمهور السعودي الذواق.

تحلين ضيفة على مدينة أبها مع الفنان ماجد المهندس في حفل وصف بالتاريخي.. كيف تصفين ذلك؟

- من أول يوم بدأت فيه الحفلات الترفيهية في المملكة، وكل حفل يُعد تاريخيا؛ نظرا للتنظيم الاحترافي والإمكانات الهائلة التي تُسخر كي تأتي الفعاليات على قدر عملاق من الجودة، والتي باتت تنافس المهرجانات العالمية، وأتشوق لحفلنا المقبل الذي سيجمعني بالعزيز الراقي ماجد المهندس في واحدة من أجمل مناطق المملكة.

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فخر ومسؤولية

تعتبر نجوى كرم الاسم الفني الثالث الذي سيقف على خشبة مسرح الراحل «طلال مداح» في المفتاحة.. ماذا يعني لكِ ذلك؟

- للعملاق طلال مداح مكانة مرموقة في الذاكرة، وكلنا يستمتع بأغانيه، ووقوفي على مسرح اعتلاه هذا الراحل الكبير يزيدني فخرا ومسؤولية وعلامة مضيئة تضاف إلى مسيرتي.

فاتحة الخير

بعد انقطاع طويل عن إقامة الحفلات الفنية في مدينة أبها.. ما تعليقكِ على اختياركِ لتدشينها مجددا؟

- هذا الاختيار الذي شرفتني به الجهة المنظمة يجعلني سعيدة ومتأهبة لملاقاة جمهور طالما اشتقت لمشاركته الفرح، وأتمنى أن يكون هذا الحفل فاتحة الخير لفعاليات دائمة في هذه المنطقة الرائعة.

حفل الدمام

حققتِ نجاحا باهرا من خلال حفلكِ الأول في السعودية الذي أقيم بالدمام.. ماذا تتطلعين في حفلكِ القادم؟

- الحفل الأول في الدمام كان الإحساس فيه غريبا، السعادة بالوقوف على مسرح في المملكة التي لطالما حلمت به ناهيك عن التجاوب الرائع من جمهور أسست معه أمتن العلاقات عبر الألبومات والفيديو كليبات، وآن الأوان أن نلتقي وجها لوجه ونفرح معا.

جمهور ذواق

‫ كيف رأيتِ الجمهور السعودي من خلال حفلكِ الماضي؟

- الجمهور السعودي رائع بكل ما في الكلمة من معنى، فهو ذواق ومضياف، متى أحب فنانا عبر له بكل صدق وعفوية.

علاقة متينة

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حظيتِ باستقبال حاشد فور وصولكِ إلى المنطقة الشرقية في حفلكِ السابق.. كيف ترين ذلك؟

- ليس غريبا على مملكة الخير أن يحظى كل زائر لها بحسن الاستقبال والترحاب، فما بالك بالفنان الذي شكل علاقة متينة مع جمهور محب للفنون منذ سنوات طويلة.

عز العرب

‫ قدمتِ عملا وطنيا خاصا للمملكة.. هل من الممكن أن تحدثينا عن ذلك العمل وعن الفكرة؟

- الفكرة هي واجب وطني وإنساني تجاه مملكة الخير التي تدعم الإنسان العربي كقيمة وقدر بمختلف انتماءاته، ففكرت بدعاء من القلب أن يحمي الله سبحانه وتعالى المملكة لتبقى عزا للعرب وحامية للشعب العربي.

برنامج منوع

ماذا حضرتِ للحفل المقبل في أبها؟

- برنامجي الغنائي سيكون منوعا بناء على طلبات الحضور التي بدأت تصلني وسأحاول جاهدة أن ألبي أكبر عدد من طلبات الجمهور الحاضر، إضافة إلى أغنية المملكة التي سأحملها بقلبي وبصوتي في كل حفل بالسعودية.

صورة حضارية

‫ هل من الممكن أن تستغل النجمة نجوى كرم تواجدها في مدينة أبها للتعرف على المنطقة التي تتميز بالطبيعة الخلابة لتصوير أحد أعمالها الفنية؟

- أتمنى ذلك نظرا لما سمعته عن روعة طبيعتها، كما أتمنى التجول في أبرز الأماكن التي تجذب السياح وتعطي صورة جميلة وحضارية عن أبها.

تجارب سابقة

سجلتِ ثنائية رائعة مع المطرب ماجد المهندس.. كيف ترين تكرارها؟

- أسعد دوما في أي حفل يجمعني مع العزيز الراقي ماجد المهندس، وتكرار التجربة جاء بعد نجاح تجارب سابقة وببادرة ذكية من الشركة المنظمة التي تدرك تماما ماذا ومَنْ يريد الجمهور.

أطيب ذكرى

«نجوى كرم» الاسم الكبير.. ماذا يعني لكِ تواجدكِ كأهم النجوم الذين يحيون الحفلات في السعودية؟

- غنائي في السعودية مع كوكبة مع ألمع النجوم شرف يجلب لي سعادة قصوى، وأتمنى أن يحمل كل لقاء أطيب ذكرى في ذهن كل حاضر ومشاهد.

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