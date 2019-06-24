إيمليا كلارك تتصدر أفيش "Last Christmas"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Last Christma"، بطولة الممثلة إيمليا كلارك، البوستر الأول الرسمي للعمل، الذي سيطرح في دور العرض خلال شهر نوفمبر المقبل.

تدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسي الأول الذى سيجمع "كلارك" التي تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها هنري جولدينج الذي يجسد شخصية "توم" في عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

الفيلم من بطولة إيمليا كلارك، هنرى جولدينج، وإيما تومسون، وديفيد موميني، وجواكيم سكارلي، وميشيل يوه، ومن إخراج بول فيج.​