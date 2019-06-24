بالفيديو.. خالد الصاوي يرقص على أغنية "دي دي"

نشر النجم خالد الصاوي فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهر من خلاله و هو يرقص علي أغنية "دي دي".

يذكر أن الفنان خالد الصاوي يشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، و هو بطولة كل من أحمد عز،

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عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، غادة عادل، باسم سمرة، سيد رجب، كريم قاسم، ندي موسي، و من تأليف صلاج الجهيني، إخراج طارق العريان.