بالفيديو.. خالد الصاوي يرقص على أغنية "دي دي"

نشر النجم خالد الصاوي فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهر من خلاله و هو يرقص علي أغنية "دي دي".
يذكر أن الفنان خالد الصاوي يشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، و هو بطولة كل من أحمد عز،
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