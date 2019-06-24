مي العيدان بعد خسارتها قضية امام بلقيس: “ربحانة 5 شنو يعني اخسر قضية”!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 06:54 صباحاً - تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، سندات قضائية تثبت أن محكمة كويتية قضت لصالح المغنية اليمنية المستقرة في الإمارات، بلقيس فتحي، في دعوى قضائية “سب وقذف” رفعتها ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان وتغريم الأخيرة 3 آلاف دينار كويتي.

وبدورها، خرجت الإعلامية الكويتية عن صمتها تجاه السندات المتداولة، وعلقت عبر حسابها في إنستغرام، قائلة: “أحب أشكر بلقيس فتحي ان أخيرًا نشرت خبر الحكم اللي ناطرته من سنه تنشره مادري على شنو كانت ناطره وشكرًا على الاكسبلور اللي انتشرت فيه صوري خاصة وأني بإجازه بسبب أنفي أنا لو دافعه فلوس على الاكسبلور كان طلع أكثر من 3 آلاف”.

ونوهت العيدان إلى أن المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم وتكليفها بتوقيع تعهد بغير كفالة تلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك؛ إذ قالت: “بس لازم نكون دقيقين أكثر بلقيس ان حكم 3 آلاف موقوف الدفع وهذا مكتوب بالحكم القاضي أوقف غرامة الدوله الـ 3 آلاف والتعهد مكتوب حسن سير وسلوك مو تعهد خاص فيج لازم نكون دقيقين أكثر”.

وتابعت الإعلامية الكويتية: “ثالثا حبي أنا هذا الشهر ربحانه 5 قضايا على أشخاص ومدفعتهم الآلاف شنو يعني أخسر قضيه اشلون أنا مازعلت لما القضاء أنصفني بـ 5 قضايا ربح على أشخاص مافيش مشاكل بس بليز بلقيس لا تتاخرين مرة ثانية بنشر مجريات القضية لأن حلات كل شي بوقته اذا صار بعد وقته يصير ماصخ أوكي بيبي”.