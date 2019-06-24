شاهد.. مي حريري تشتم هيفاء وهبي: “طول عمرك مريضة نفسيا”!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 05:51 صباحاً - واصلت الفنانة اللبنانية مي حريري هجومها على مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي بعد ان كانت قد اتهمتها بالكذب بشأن مرضها في وقت سابق.

ففي فيديو جديد، نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت مي حريري انها لم تكن تقصد هيفاء وهبي بتصريحها السابق وانها لم تذكرها بالاسم قائلة “انا حكيت بشكل عام بالمطلق وعن كل الناس ويمكن يكون غير فنانة بس هي مرضت”.

وتابعت مي حريري قائلة “طول عمرك هيفاء مريضة نفسيا وحاططيني براسك اذا designers بتروحي لعندهم كله يلبس الا مي وعندك مشكلة قصة الانا ولازم تعرفي الانا ما بتطول كثير لأن كلنا رايحين من هذه الدنيا ومنطلع ومننزل بحياتنا الفنية”.

وختمت مي حريري كلامها بالقول: “الله لا يضرك ولا يشفيك بعقلاتك لأن عقلاتك ما حيتغيروا بكل حياتك”.