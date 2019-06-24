شاهد.. ميريام فارس تشكر هاني شاكر “لأنه فهم الحكي اللبناني تبعي وما أساء الظن”

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 05:51 صباحاً - وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس رسالة اعتذار الى الشعب المصري نشرتها احدى صفحات معجبيها عبر انستغرام.

واستهلت ميريام فارس رسالتها بتوجيه الشكر الى نقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر “لأنه فهم الحكي اللبناني تبعي وما أساء الظن”، حسب تعبيرها.

واضافت ميريام فارس “انا يمكن حكيت بسرعة واللبناني تبعي كان سريع ففي ناس فهمت غلط وفسرت غلط بس كمان في ناس حاولت تصطاد بالماي العكرة وكبت كل حقدها فيني ما بدها هالقد”.

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وأكدت ميريام فارس على محبتها لمصر قائلة “انا فعلا انطلقت من لبنان بس نجوميتي اخذتها من مصر ولو ما مصر انا مني هون اليوم ومني طالعة قابل هلاء 160 الف متفرج”.

وختمت ميريام فارس بالقول “بعتذر اذا حدا فهمنى غلط وبحبكم من كل قلبي”.

وكان هاني شاكر قد كشف في وقت سابق انه تلقى اتصال من ميريام فارس واصفا ما قالته بأنه “كلمة طلعة بشكل عفوي” وقال “ميريام فارس حزينة جدا ان كلامها اتفهم بهذا الشكل وانها لا تقصد اطلاقا اي اهانة للشعب المصري”.