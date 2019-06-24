دنيا بطمة في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تألقت المطربة المغربية دنيا بطمة، في القفطان المغربي، خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ونشرت دنيا الصور عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، وظهرت بقفطان أنيق، وحازت الصور على إعجاب متابعيها. وكانت آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور" وهي أغنية باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.​

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