أحلام تقضي إجازة الصيف في فرنسا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
كشفت المطربة الأماراتية أحلام، عن قضاء إجازتها الصيفية هذا العام في فرنسا، وكتبت عبر حسابها في موقع "تويتر": "إجازتي الصيفية في فرنسا الجميلة".
وشاركت أحلام مؤخرًا في حفل زفاف نجلي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي.
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