أحلام تقضي إجازة الصيف في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

كشفت المطربة الأماراتية أحلام، عن قضاء إجازتها الصيفية هذا العام في فرنسا، وكتبت عبر حسابها في موقع "تويتر": "إجازتي الصيفية في فرنسا الجميلة".

وشاركت أحلام مؤخرًا في حفل زفاف نجلي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي.​