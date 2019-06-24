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أحلام تقضي إجازة الصيف في فرنسا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

كشفت المطربة الأماراتية أحلام، عن قضاء إجازتها الصيفية هذا العام في فرنسا، وكتبت عبر حسابها في موقع "تويتر": "إجازتي الصيفية في فرنسا الجميلة".

وشاركت أحلام مؤخرًا في حفل زفاف نجلي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي.​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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