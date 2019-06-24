بـ"قبلة".. دنيا سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة تجمعها بوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت دنيا في الصور، تقبل والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وهي في عمر الطفولة.

وكانت آخر أعمال دنيا، مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذي تم عرضه على شاشة cbc، في موسم رمضان 2019.