محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة تجمعها بوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت دنيا في الصور، تقبل والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وهي في عمر الطفولة.
وكانت آخر أعمال دنيا، مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذي تم عرضه على شاشة cbc، في موسم رمضان 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"قبلة".. دنيا سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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