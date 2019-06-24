بالصور- تامر حسني وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

احتفل المطرب تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بعيد ميلاد ابنتيهما تاليا وأمايا.

ونشرت بسمة عبر خاصية "الأستوري" على حسابها في "انستجرام" صورًا ومقاطع فيديو من حفل عيد الميلاد، الذي غنى فيه تامر "عيش بشوقك".

وتزوج تامر حسني وبسمة بوسيل عام 2012، وأنجبا 3 أبناء هم تاليا وأمايا وأدم.

ونشر تامر، جزء من كليب أغنيته "تعرف يا حبيبي"، التي طرحها عام 2016، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام"، كاشفًا عن أن الأعنية لم تأخذ حقها من النجاح.​