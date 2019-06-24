شاهد.. معتز مطر يحول خسارة اردوغان بلدية اسطنبول الى فوز!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 03:54 صباحاً - خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول بعد جولة الإعادة حيث حصل أكرم إمام أوغلو على 54% مقابل منافسه بن علي يلدريم الذي نال نسبة 45,1%.

وبالرغم من ان الخسارة تعتبر مدوية لحزب العدالة والتنمية ولزعيمه رجب طيب اردوغان، غير ان هناك من رأى في هذه النتيجة فوزا لاردوغان.

فقد قال الاعلامي المصري معتز مطر، في برنامجه الذي يقدمه من تركيا، انه بالرغم من ان بن علي يلدريم هو رئيس وزراء تركيا السابق ورئيس البرلمان السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة والتنمية السابق والمدعوم من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزبه بصورة مباشرة وبكل اشكال الدعم فانه خسر انتخابات بلدية اسطنبول للمرة الثانية.

واضاف مطر ان هذا المشهد استثنائي في منطقة جرداء تعاني من القهر والتكبر والتسلط، حسب تعبيره.

وختم معتز مطر كلامه بالقول “خسر بن علي يلدريم وفاز اكرم امام اوغلو وفازت تركيا بل لعلي أفاجئك بأنه ربما فاز اردوغان اليوم فالضربة التي لا تميت تزيدك قوة ااذا استوعبتها جيدا”.