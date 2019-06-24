ميريام فارس تصدر بيان بعد تصريح “صرت تقيلة”.. فهل اعتذرت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 02:53 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بيانا نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تصريحها المثير للجدل حول مصر.

وسردت ميريام فارس في البيان تفاصيل ما جرى حينما تلقت سؤالا حول قلة حفلاتها في مصر، وأجابت بكونها كبرت وتطورت وأصبحت متطلباتها أكبر وصارت شوي “ثقيلة” على مصر.

وهو ما فسرته الفنانة اللبنانية بكون متطلباتها كبرت على المتعهدين المصريين الذين كانت تتعامل معهم في بدايتها، مشيرة إلى كونها قالت “صارت” بمعنى “أصبحت” وليس “صرت”، معتبرة أن الفرق شاسع.

كما كشف نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من ميريام فارس.

ووصف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc”، كلام ميريام فارس بأنها “كلمة طلعة بشكل عفوي” وقال “ميريام فارس حزينة جدا ان كلامها اتفهم بهذا الشكل وانها لا تقصد اطلاقا اي اهانة للشعب المصري”.