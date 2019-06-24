بالصور| سهر الصايغ تحتفل بعقد قران شقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
احتفلت الفنانة سهر الصايغ، بعقد قران وزفاف شقيقها، الدكتور محمد عبدالحافظ الصايغ.
وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل عقد القران من بينهم محمد رياض، وحمادة هلال، ولقاء سويدان، وعلي ربيع، ودنيا المصري، وسامح حسين، وميدو عادل، والمخرج أحمد شفيق، المخرج محمد النقلي، المخرج إبراهيم فخر، المخرج وائل إحسان، والمخرج حسني صالح، وعقد قران الزوجين الشيخ مظهر شاهين.
وكانت أعمال الصايغ مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي شاركت في بطولته مع علي ربيع وصابرين وإخراج وائل إحسان.
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