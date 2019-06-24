روبي على شاطئ البحر وسارة الشامي​ في لبنان.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم في التقرير التالي أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

روبي

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية على شاطئ البحر.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، أظهرتها أثناء تواجدها في أحد شوارع لبنان.

يارا

نشرت المطربة يارا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها على متن يخت وسط البحر.

هنادي مهني

نشرت الفنانة هنادي مهني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

سما المصري

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نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بلوك جديد.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها أثناء إجازتها الصيفية.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر رفقة النجم الكبير حسن يوسف.

هند رضا

نشرت المذيعة هند رضا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تستمتع بوقتها على البحر، مرتدية "كاش مايوه" ونظارة شمس.

نيكول سابا

نشرت المطربة نيكول سابا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا قصير باللون الأصفر.