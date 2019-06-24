في أول صورة بعد الزواج.. محمد مهران وزوجته في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد مهران صورة تجمعه بزوجته المخرجة مي عبد الحافظ، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء قضائهما شهر العسل.

وظهر مهران في الصورة وهو يحتضن زوجته مي في حمام السباحة، وعلق: "حياتي كلها".

وتعرض مهران لهجوم شديد من متابعيه فالبعض اعتبرها صورة جريئة لا تليق بفنان، وآخرون قدموا لها التهنئة على الزواج.

واحتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

