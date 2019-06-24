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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد مهران صورة تجمعه بزوجته المخرجة مي عبد الحافظ، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، في أثناء قضائهما شهر العسل.
وظهر مهران في الصورة وهو يحتضن زوجته مي في حمام السباحة، وعلق: "حياتي كلها".
وتعرض مهران لهجوم شديد من متابعيه فالبعض اعتبرها صورة جريئة لا تليق بفنان، وآخرون قدموا لها التهنئة على الزواج.
واحتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو، وسط حضور كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول صورة بعد الزواج.. محمد مهران وزوجته في حمام السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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